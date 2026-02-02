Monteruscello cede il terreno nel Lotto 2 | si apre buca profonda 5 metri

Questa mattina a Monteruscello, frazione di Pozzuoli, una buca profonda circa cinque metri si è aperta nel Lotto 2, nell’area verde davanti agli alloggi popolari. La voragine si è formata improvvisamente, creando un pericolo per chi si trovava nei dintorni, soprattutto per i bambini che spesso giocano in quella zona. Sul posto sono arrivati i tecnici per mettere in sicurezza l’area e capire cosa abbia causato il cedimento del terreno.

Una buca si è aperta oggi pomeriggio nel Lotto 2 a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Il fosso, la cui profondità è stimata intorno ai cinque metri, si sarebbe formato nell’area verde antistante l’ingresso del complesso di alloggi popolari, uno spazio frequentato soprattutto dai bambini. Attorno alla buca, si starebbero aprendo altre tre, facendo temere un cedimento più esteso del terreno. Non è escluso che lo sprofondamento possa essere collegato alla rete fognaria sottostante, circostanza che aumenterebbe il rischio di ulteriori crolli. Nel frattempo sono stati allertati i Vigili del Fuoco, la cui presenza è attesa a breve per mettere in sicurezza l’area e verificare l’effettiva stabilità del terreno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Approfondimenti su Monteruscello Lotto2

Ultime notizie su Monteruscello Lotto2

