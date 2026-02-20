Giovanni Marchionni morto a Olbia indagata la proprietaria dello yacht

Giovanni Marchionni è morto a Olbia, e la causa sembra essere legata alla proprietaria dello yacht, Annalaura Di Luggo. La donna, che possiede l’imbarcazione ormeggiata nel porto, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Tempio Pausania. Il ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita sullo yacht il 21 aprile, mentre si trovava in vacanza. La procura sta esaminando eventuali responsabilità legate a quella giornata. Le autorità continuano le indagini per chiarire cosa sia accaduto.

Annalaura Di Luggo, proprietaria dello yacht su cui è stato trovato senza vita il 21enne Giovanni Marchionni, è indagata dalla Procura di Tempio Pausania nell'inchiesta sul decesso del ragazzo.