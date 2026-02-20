Zuliani punge l’Inter | Gli ingiocabili anche a livello internazionale le mani se le portano da casa Tre pere contro una squadra che…

Claudio Zuliani, giornalista e tifoso della Juventus, critica l’Inter dopo le recenti partite di Champions League. Nel suo video su YouTube, sottolinea come la squadra nerazzurra abbia ricevuto favori arbitrali nella gara contro il Galatasaray, che ha concluso 5-2. Zuliani si concentra anche sulla prestazione generale dell’Inter, accusandola di essere poco convincente e di avere difficoltà a livello internazionale. La discussione si concentra sui sospetti di aiuti esterni e sui risultati recenti delle due squadre.