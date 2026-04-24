Durante una dichiarazione nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non essere irritato dalle forniture di materiali dual use provenienti dalla Cina all’Iran. La questione riguarda una presunta rete di origine cinese che potrebbe facilitare il trasferimento di armi verso il Paese mediorientale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi né conferme ufficiali sulla natura di questa rete o sul suo eventuale coinvolgimento diretto.

Alla domanda, posta nello Studio Ovale, se fosse irritato dalle forniture cinesi di materiali dual use all’Iran, il presidente Donald Trump ha risposto ieri: “No. Facciamo la stessa cosa anche noi, no, con altri Paesi?”. Un inciso rivelatore a Washington. Un’osservazione quasi incidentale che coglie un’ambiguità più profonda nella fase attuale del conflitto. Il confine tra scambi commerciali e supporto strategico si è assottigliato fino al punto in cui l’attribuzione è contestata – e spesso politicamente scomoda. Il commento di Trump arriva inoltre a poche settimane da una visita programmata a Pechino, la prima di un presidente Usa dal 2017, quando fu lui stesso a recarvisi durante il primo mandato.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - C’è una rete a guida cinese che porta armi in Iran?

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

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