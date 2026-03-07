Il commando cinese in auto con una bomba carta armi e bastoni Erano appena arrivati in Italia

Cinque cittadini cinesi sono stati arrestati a Prato il 7 marzo 2026, pochi istanti dopo il loro arrivo in Italia. In auto avevano una bomba carta, armi e bastoni, e sono stati immediatamente condotti in carcere. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo il loro sbarco. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’episodio.

Prato, 7 marzo 2026 – Cinque cinesi appena arrivati in Italia e finiti subito in carcere senza passare dal via. Il gruppo, un vero e proprio commando composto da cinque uomini orientali di età compresa fra i 35 e i 48 anni, sono indagati per porto illegale di armi clandestine, detenzione di ordigno esplosivo, ricettazione, porto di oggetti atti a offendere. I cinque sono stati infatti fermati dalla polizia locale in via Fabio Filzi nella tarda serata di martedì 3 marzo, poco prima della mezzanotte. A bordo della Fiat Punto c’erano i cinque soggetti in questione: a destare i sospetti degli agenti è stato il comportamento di uno dei passeggeri del sedile posteriore, che ha passato all’uomo seduto accanto a lui un oggetto che ha buttato fuori dal finestrino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “commando cinese” in auto con una bomba carta, armi e bastoni. Erano appena arrivati in Italia Notte di Capodanno, bomba carta esplode sotto un’auto con a bordo una famigliaAttimi di paura nella notte a Buonabitacolo, dove una bomba carta è esplosa sotto una Fiat 500X con a bordo una famiglia di Sala Consilina. Bomba carta contro un’auto: arrestati un uomo e una donnaDue persone arrestate per l'attentato intimidatorio nella mattinata del 10 febbraio in via Capocci, nel quartiere Ater di San Silvestro Nuovo a...