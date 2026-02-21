Una rete di basi segrete sui monti | qui cresce l’arsenale nucleare cinese
Una rete di basi segrete sui monti del Sichuan nasconde un arsenale nucleare cinese. Le forze militari cinesi hanno costruito strutture invisibili tra le vette, utilizzate per il deposito di missili e materiali per armi nucleari. Queste installazioni, poco visibili dall’esterno, sono state individuate grazie a immagini satellitari recenti. La scoperta solleva nuove domande sulla capacità di mantenere segrete le operazioni militari in aree remote. La presenza di queste strutture rimane ancora da confermare ufficialmente.
Negli ultimi mesi l’attenzione dei media occidentali si è concentrata su una serie di strutture militari nascoste tra le montagne della provincia cinese del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Il motivo? Semplice: queste installazioni, circondate da valli isolate e fitte foreste, sono state costruite decenni fa per ospitare laboratori e impianti legati al programma nucleare di Pechino. Adesso le suddette strutture, nate in un simile contesto per proteggere la capacità di produzione di armi atomiche dai possibili attacchi delle grandi potenze, sono tornate ad essere protagoniste del rafforzamento del Dragone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"La Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare": cosa svelano le immagini satellitariLe immagini satellitari mostrano che la Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare, un fatto che preoccupa gli esperti.
Leggi anche: Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi: ricoverata turista milaneseVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: IA e guida autonoma: la rete HPE alla base del successo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Salute Mentale. Une rete di servizi articolata ma piena di problemi. Iss: Investimenti tra i più bassi in Europa e carenza personale soprattutto al Sud; Fondo Povertà 2025-2026, oltre 41,9 milioni di euro per rafforzare la rete sociale pugliese. L’assessore Casili: Un welfare che ricostruisce legami e autonomia; La rete napoletana dell'accoglienza scrive a Poste: aprite i conti base ai richiedenti asilo.
Una luna di Saturno circondata da un'enorme rete di onde elettromagneticheAttorno a Encelado, sesta luna di Saturno per grandezza, si estende un' enorme rete invisibile fatta di onde elettromagnetiche che arriva a distanze molto più vaste di quanto ipotizzato finora: i suoi ... ansa.it
Sicurezza online anche in vacanza: ripartire dalle basi con NordVPNMaschera il proprio indirizzo IP, così da nascondere la propria attività sul web qunado si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica. Maschera il proprio indirizzo IP, così da nascondere la propria ... punto-informatico.it
TELE ONE. . : , Smantellata una rete di truffe bancarie con basi tra Nord e Sud Italia: tre persone denunciate per un raggiro da oltre 24 mila euro. L’indagine dei Arma dei Carabinieri, coordinata - facebook.com facebook
ASL #Foggia: servizio di Psicologia di base. Otto professionisti in rete e 73 pazienti presi in carico x.com