Una rete di basi segrete sui monti | qui cresce l’arsenale nucleare cinese

Una rete di basi segrete sui monti del Sichuan nasconde un arsenale nucleare cinese. Le forze militari cinesi hanno costruito strutture invisibili tra le vette, utilizzate per il deposito di missili e materiali per armi nucleari. Queste installazioni, poco visibili dall’esterno, sono state individuate grazie a immagini satellitari recenti. La scoperta solleva nuove domande sulla capacità di mantenere segrete le operazioni militari in aree remote. La presenza di queste strutture rimane ancora da confermare ufficialmente.

Negli ultimi mesi l’attenzione dei media occidentali si è concentrata su una serie di strutture militari nascoste tra le montagne della provincia cinese del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. Il motivo? Semplice: queste installazioni, circondate da valli isolate e fitte foreste, sono state costruite decenni fa per ospitare laboratori e impianti legati al programma nucleare di Pechino. Adesso le suddette strutture, nate in un simile contesto per proteggere la capacità di produzione di armi atomiche dai possibili attacchi delle grandi potenze, sono tornate ad essere protagoniste del rafforzamento del Dragone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"La Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare": cosa svelano le immagini satellitariLe immagini satellitari mostrano che la Cina sta espandendo il suo arsenale nucleare, un fatto che preoccupa gli esperti.

