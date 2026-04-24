C’è un Bayern Monaco ancora più dominante

Il team femminile del Bayern Monaco ha vinto 21 delle ultime 22 partite nel campionato tedesco, confermando la sua presenza nelle semifinali della competizione. La squadra ha mostrato un rendimento superiore rispetto alle altre formazioni del torneo, mantenendo un’alta percentuale di successi durante la stagione. La qualificazione alle semifinali è arrivata dopo una serie di risultati positivi e una prestazione costante in campo.

Quello femminile ha vinto 21 partite su 22 nel campionato tedesco, e giocherà le semifinali di Champions League contro il Barcellona Questo weekend si giocherà l’andata delle semifinali della Champions League femminile, il principale torneo europeo di calcio per club. Sabato il Bayern Monaco ospiterà il Barcellona, domenica invece l’Arsenal giocherà contro l’Olympique Lione. Di queste 4 squadre, il Bayern è l’unica a non aver mai vinto la Champions: l’Arsenal ci è riuscita l’anno scorso, il Barcellona nel 2021, 2023 e nel 2024, mentre il Lione l’ha già vinta 8 volte, la più recente nel 2022. Non sarà facile, per il Bayern, eliminare il fortissimo Barcellona, che parte come favorito.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - C’è un Bayern Monaco ancora più dominante Serie A Now - Si chiudono i quarti di Champions League Notizie correlate Leggi anche: Bayern Monaco, dominio senza fine: è ancora campione di Germania Bayern Monaco (ancora) campione di Germania: successo da record con vista… ‘Triplete’(Adnkronos) – Il Bayern Monaco conquista (ancora) il titolo di campione di Germania. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: C’è un Bayern Monaco ancora più dominante; Bayern Monaco-Real Madrid finisce 4-3: tedeschi in semifinale di Champions; C'è il Bayern, e c'è il resto della Bundesliga! Campioni di Germania col miglior attacco di sempre: i numeri; Proteste folli del Real con Vincic per il rosso a Camavinga: errore dell’arbitro? La moviola. Perché il Bayern Monaco festeggia la vittoria del campionato indossando una maglia con un cacatuaEnnesimo successo in campionato per i bavaresi, che stavolta hanno deciso di dedicare il titolo a un uccello. Ecco da dove nasce questa incredibile storia ... gqitalia.it L'ex Juventus Arianna Caruso campionessa di Germania con il Bayern MonacoIl Bayern Monaco Femminile ha conquistato il titolo di campione di Germania al termine di una stagione praticamente perfetta, impreziosita dal successo per 3-2 sull’ Union Berlino che ... tuttojuve.com Perché il Bayern Monaco festeggia la vittoria del campionato indossando una maglia con un cacatua https://gqitalia.visitlink.me/xJdFVM - facebook.com facebook Juve-Vlahovic, se non rinnova piace a Milan e Bayern Monaco #SkySport #SkyCalciomercato x.com