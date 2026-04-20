Bayern Monaco dominio senza fine | è ancora campione di Germania

Il Bayern Monaco ha vinto il campionato di Germania per la tredicesima volta in quattordici anni, confermando la sua supremazia nel campionato nazionale. La squadra ha concluso la stagione in testa alla classifica, mantenendo il titolo conquistato l’anno precedente. Ora si concentra sulla possibilità di ottenere il Triplete, puntando alle competizioni europee e alle coppe nazionali. La vittoria rafforza il suo record di successi consecutivi nel massimo campionato tedesco.

Il Bayern Monacocontinua a scrivere la storia del calcio tedesco. Con la vittoria conquistata questa domenica, la squadra bavarese si è laureata ancora una volta campione di Germania, conquistando la tredicesima Bundesliga nelle ultime quattordici stagionie il 35° titolo nazionale della sua storia. Un dominio impressionante, che conferma il Bayern come assoluto protagonista in Germania e che potrebbe trasformarsi in una stagione ancora più memorabile. La squadra allenata da Vincent Kompany è infatti ancora in corsa su tutti i fronti, con la Champions League e la Coppa di Germania nel mirino. Uno degli elementi chiave del successo è stata la straordinaria produzione offensiva.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bayern Monaco, dominio senza fine: è ancora campione di Germania Notizie correlate Bayern Monaco (ancora) campione di Germania: successo da record con vista… ‘Triplete’(Adnkronos) – Il Bayern Monaco conquista (ancora) il titolo di campione di Germania. Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di GermaniaIl Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bayern (ancora) campione di Germania con record. I tedeschi ora puntano a uno storico 'Triplete'; Bayern campione, dominio senza fine in Germania; Bundesliga: il Bayern Monaco batte lo Stoccarda e si laurea Campione di Germania; Arsenal-Sporting e Bayern Monaco-Real Madrid: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv. Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica BlancosReal Madrid-Bayern Monaco è un quarto di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it MEISTERSCHALE NUMERO 35! Il Bayern Monaco abbatte lo Stoccarda 4-2 e si laurea campione per la 35ª volta. Harry Kane entra fa gol e sale a quota 32 gol e alza finalmente il suo trofeo! Dominio totale, festa grande a Monaco. - facebook.com facebook Il Bayern Monaco ha vinto il campionato di calcio tedesco con 4 giornate di anticipo x.com