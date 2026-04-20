Bayern Monaco ancora campione di Germania | successo da record con vista… ‘Triplete’

Il Bayern Monaco ha conquistato il titolo di campione di Germania, ottenendo la tredicesima vittoria nella Bundesliga negli ultimi quattordici anni. La partita si è svolta domenica 19 aprile, confermando la continuità della loro presenza ai vertici del calcio tedesco. La squadra ha raggiunto questo risultato con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. La vittoria rafforza il loro record nel campionato nazionale.

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco conquista (ancora) il titolo di campione di Germania. Oggi, domenica 19 aprile, i tedeschi hanno vinto la loro tredicesima Bundesliga negli ultimi quattordici anni, rafforzando ulteriormente il loro dominio nel calcio tedesco. Si tratta del trentacinquesimo campionato nazionale della storia del club, che quest’anno potrebbe essere solo parte di una stagione memorabile visto che la squadra di Kompany può ancora vincere Champions e coppa nazionale. La stagione è stata segnata da una straordinaria efficacia in attacco: la squadra ha superato il proprio record di gol in una singola annata di Bundesliga, arrivando a quota 109 reti (con ancora quattro giornate da disputare).🔗 Leggi su Seriea24.it Notizie correlate Leggi anche: Bayern Monaco, dominio senza fine: è ancora campione di Germania Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bayern (ancora) campione di Germania con record. I tedeschi ora puntano a uno storico 'Triplete'; Il Bayern Monaco per la 35a volta campione in Germania; Bayern Monaco cannibale, ancora campione di Germania! La Real Sociedad alza la Coppa del Re, psicodramma Arsenal, perso lo scontro diretto col City; Bundesliga, Bayern Monaco praticamente certo del titolo: il motivo. Bayern Monaco cannibale, ancora campione di Germania! La Real Sociedad alza la Coppa del Re, psicodramma Arsenal, perso lo scontro diretto col CityIn Bundesliga ennesimo trionfo dei bavaresi, i baschi superano l’Atletico Madrid ai rigori mentre i gunners, ancora capolisti, tremano visto che i ragazzi ... passionedelcalcio.it Bayern Monaco ancora campione: Kompany vince la BundesligaIl Bayern Monaco allenato da Kompany ha vinto il campionato con tre giornate di anticipo. Ecco il prossimo obiettivo del club. newsmondo.it MEISTERSCHALE NUMERO 35! Il Bayern Monaco abbatte lo Stoccarda 4-2 e si laurea campione per la 35ª volta. Harry Kane entra fa gol e sale a quota 32 gol e alza finalmente il suo trofeo! Dominio totale, festa grande a Monaco. - facebook.com facebook Bayern Monaco, pappagallo portafortuna nei festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga #SkySport #SkyBundes x.com