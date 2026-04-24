Il Partito Democratico ha diffidato le autorità a chiudere il centro di permanenza temporanea. Il sindaco ha risposto annunciando di aver bisogno di tempo per valutare la situazione. Questa richiesta si aggiunge ad altre questioni che coinvolgono il primo cittadino, tra cui il blocco dell’adozione del taser per i vigili urbani. La situazione crea imbarazzo e richiama l’attenzione su diverse decisioni amministrative recenti.

Un’altra grana per il sindaco Beppe Sala. Dopo lo stop all’adozione del taser per i vigili - approvata in giunta e congelata dal Pd e la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, chiesta da Pd e Avs e bocciata dalla giunta, con tanto di occupazione del Consiglio da parte dei Verdi e verifica di maggioranza sollecitata da Azione, questa volta gli tocca gestire la diffida che gli hanno inviato una settimana fa l’eurodeputata Pd Cecilia Strada e i consiglieri regionali di Avs Onorio Rosati, di Patto Civico Luca Paladini e del Pd Paolo Romano. Chiedono alla giunta comunale di attivarsi nei confronti del Ministero dell’Interno per ottenere la chiusura del Centro per i rimpatri di via Corelli e il «riconoscimento del danno arrecato all’immagine e all’identità della città».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - C’è la diffida del Pd: "Ora chiudere il Cpr". Sala in imbarazzo, si prende del tempo

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