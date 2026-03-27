Primarie cantiere aperto con due possibilità ma il Pd prende tempo Sala | Non parteciperò

Le primarie sono ancora in fase di definizione, con due opzioni sul tavolo, ma il Partito Democratico sembra prendersi del tempo prima di decidere. Il sindaco ha annunciato che non parteciperà, mentre nella cerchia vicina a Elly Schlein si parla di un dibattito considerato fuori luogo e poco attuale. La discussione sulla candidatura prosegue senza una decisione ufficiale.

Un «dibattito surreale». Fuori tempo e «decontestualizzato dalla realtà». Nella cerchia ristretta di Elly Schlein, bollano così la discussione in corso sulle primarie per la leadership del centrosinistra. Che si faranno, certo, ma parlarne ora è prematuro. «Non è questa oggi la nostra priorità», frena la segretaria dem da Piazzapulita su La7. «Piuttosto – sbuffano alcuni tra i dirigenti a lei più vicini – pensiamo a mettere in sicurezza quei quasi 15 milioni di No al referendum». Tradotto: bisogna assicurarsi che chi si è mobilitato contro la riforma Nordio-Meloni non resti a casa quando ci sarà da scendere in campo per la partita della vita, quella per Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Primarie, cantiere aperto con due possibilità (ma il Pd prende tempo). Sala: «Non parteciperò» Articoli correlati Salis (Pd): ‘primarie divisive, non parteciperò’Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando delle possibili primarie del centrosinistra a margine di una conferenza stampa . Leggi anche: Il centrosinistra punta al candidato unico, ma si prende tempo sul metodo: tavolo o primarie? Approfondimenti e contenuti su Primarie cantiere aperto con due... Temi più discussi: Chi guiderà il centrosinistra? Campo largo verso le primarie; Archiviato il referendum, nel campo largo si apre la partita delle primarie: Conte lancia la sfida, Schlein apre, c'è anche Ruffini. Ma Salis: Per me sono sbagliate; Cantieri primarie. Salis gela le speranze di chi la voleva in corsa per la quarta gamba. Ipotesi, nomi, idee; Primarie Viareggio, vince Federica Maineri (Pd): è la candidata del centrosinistra per le elezioni di maggio. Primarie, cantiere aperto con due possibilità (ma il Pd prende tempo). Sala: «Non parteciperò»Un «dibattito surreale». Fuori tempo e «decontestualizzato dalla realtà». Nella cerchia ristretta di Elly Schlein, bollano così la discussione in corso ... ilmessaggero.it Cantieri primarie. Salis gela le speranze di chi la voleva in corsa per la quarta gamba. Ipotesi, nomi, ideeManfredi non correrà e dice le primarie non sono l'unico strumento. Ruffini si autocandida. Onorato dice: Sceglieremo chi saprà interpretare al meglio il bisogno di cambiamento. Intanto la sindaca ... ilfoglio.it La segretaria del Pd: "O si fa l'accordo come la destra a chi prende un voto in più alle elezioni oppure si sceglie un'altra modalità. Primarie Ho sempre dato la mia disponibilità" facebook Interessante. Come far fuori #Conte No primarie… Chi la consiglia è avanti x.com