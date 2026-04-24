C' è da costruire il ponte sul Varrone | a Tremenico chiude la Sp67

Mercoledì pomeriggio la strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone in località Tremenico di Valvarrone sarà chiusa per un'intera giornata. La chiusura è prevista per permettere i lavori di costruzione di un ponte pedonale sospeso sul torrente Varrone, che collegherà l'abitato di Tremenico con una zona limitrofa. L’intervento comprende alcune attività di cantiere necessarie alla realizzazione del nuovo attraversamento.

Mercoledì pomeriggio chiude per una giornata la strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone in località Tremenico di Valvarrone per consentire la realizzazione di alcuni interventi necessari alla costruzione del ponte pedonale sospeso sul torrente Varrone tra l'abitato di Tremenico e la.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Chiusure per tutto aprile sulla SP67 fra il ponte sul Varroncello e PagnonaLa SP67 Alta Valsassine Valvarrone chiude per tutto il mese di aprile al fine di consentire le opere di consolidamento e protezione ciglio di valle,... Lavori sulla pavimentazione: la SP67 a Dervio chiude fino a lunedìLavori sulla SP67 alta Valsassinae e Valvarrone a Dervio: la Provinciale chiude per qualche giorno al traffico automobilistico.