CdS – Pjanic spinge Alajbegovic alla Roma Ora però incontra anche Inter Milan e Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista sta spingendo il suo attuale agente a valutare il trasferimento alla Roma. Nel frattempo, sono in corso incontri con le squadre di Inter, Milan e Napoli, tutte interessate a lui. La trattativa tra il calciatore e le diverse società sta prendendo forma, con incontri e valutazioni che proseguono nelle ultime settimane.

2026-04-23 08:29:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: ROMA – Trigoria seduce, conquista, convince. Il primo impatto conta, eccome se conta. E quello con il Fulvio Bernardini è stato di quelli che restano impressi: moderno, funzionale, quasi “costruito” su misura per chi vuole diventare grande. Semin Alajbegovic, il papà-agente del talento bosniaco, è rimasto piacevolmente colpito. Un centro sportivo all’avanguardia, una struttura che mette al servizio qualsiasi necessità per il giocatore e che sembra essere fatta apposta per la crescita e lo sviluppo dei giocatori, oltre che a renderli naturalmente performanti.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Pjanic spinge Alajbegovic alla Roma. Ora però incontra anche Inter, Milan e Napoli Notizie correlate Leggi anche: CdS – Alajbegovic alla Roma: cosa è successo con Pjanic, l’accordo sull’ingaggio e le messe per battere Milan e Napoli Roma-Alajbegovic: Massara incontra il padre. Pjanic l’uomo chiaveLa Roma ha avviato l’offensiva per Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 in forza al Bayer Leverkusen. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Corriere dello Sport – La Roma spinge per Alajbegovic | il papà del talento e Pjanic insieme nella Capitale. Pjanic spinge Alajbegovic alla Roma. Ora però incontra anche Inter, Milan e NapoliROMA - Trigoria seduce, conquista, convince. Il primo impatto conta, eccome se conta. E quello con il Fulvio Bernardini è stato di quelli che restano impressi: moderno, funzionale, quasi costruito s ... msn.com La Roma spinge per Alajbegovic: il papà del talento e Pjanic insieme nella CapitaleMetti una giornata a Roma per Miralem Pjanic e Semin Alajbegovi?. Viaggio tra le meraviglie della Capitale, un pranzo con le specialità romane e… un mercato che adesso chiaramente si accende. Perché i ... corrieredellosport.it