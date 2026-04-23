La Roma sta portando avanti trattative per rafforzare la rosa, con particolare attenzione a un esterno alto. Recentemente si sono intensificate le discussioni riguardo a un possibile acquisto e all’accordo sull’ingaggio. La strategia del club mira a migliorare la squadra per le prossime competizioni, con l’obiettivo di ottenere risultati contro squadre come Milan e Napoli. Le operazioni sono ancora in fase di definizione, ma si parla di un possibile colpo a sorpresa.

2026-04-22 08:15:00 Il CdS: Un’Ala in più per Gasp. E che Ala. La Roma cerca l’affondo, cerca la sorpresa, cerca quel colpo ad effetto che possa chiudere le tensioni interne e mettere d’accordo tutti. Un nome, un predestinato: Kerim Alajbegovic. Metti un pranzo sotto al sole primaverile di Roma tra Miralem Pjanic e Semin Alajbegovic, il papà del diciottenne. Poi una passeggiata tra le meraviglie della Città Eterna: Fontana di Trevi, il Colosseo, l’Altare della Patria. E ancora Via del Corso, fino a Piazza del Popolo, per salire su al Pincio e fermarsi davanti a quella cartolina che non stanca mai, con il Cupolone a dominare i tetti. Non è solo turismo, è molto di più.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Alajbegovic alla Roma: cosa è successo con Pjanic, l’accordo sull’ingaggio e le messe per battere Milan e Napoli

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