La Roma ha avviato trattative per il giovane talento bosniaco, nato nel 2007 e attualmente in forza al Bayer Leverkusen. In questa fase, il club ha incontrato il padre del giocatore, mentre Pjanic viene indicato come figura chiave nel negoziato. La società sta valutando le prossime mosse per portare l’atleta in Italia, continuando a lavorare sulla trattativa in corso.

La Roma ha avviato l’offensiva per Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007 in forza al Bayer Leverkusen. Nella giornata di ieri, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha incontrato nella Capitale Semin Alajbegovic, padre e agente del calciatore, con la mediazione dell’ex centrocampista giallorosso Miralem Pjanic. Il vertice, seguito da una visita alle strutture di Trigoria, segna il tentativo del club di anticipare la concorrenza di Napoli e Milan su uno dei profili più quotati del calcio europeo. L’operazione presenta contorni economici definiti. Il Leverkusen, che ha recentemente riscattato il diciottenne dal Salisburgo per 8 milioni di euro, valuta oggi il cartellino tra i 25 e i 30 milioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Alajbegovic: Massara incontra il padre. Pjanic l’uomo chiave

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