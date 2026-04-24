Il confronto tra tradizione rinascimentale e contemporaneità si costruisce sulle differenze: alla misura e alla simmetria risponde una visione più instabile, movimento e verità del sentimento. È l’ Ultima Cena di Sauro Cavallini (1927-2016), pezzo forte della mostra al Museo de’ Medici in via degli Alfani. Fino al 15 maggio, nel refettorio dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, sotto l’affresco di Ridolfo del Ghirlandaio (1483-1561) trova posto il bozzetto in bronzo di Cavallini, parte di un progetto monumentale (14x6,5m) mai realizzato. "È il suo capolavoro, la sintesi dei suoi studi", spiega Maria Anna Di Pede, direttrice del Centro Studi Cavallini di Fiesole.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavallini e Ghirlandaio ’Dialogo’ al museo

Notizie correlate

Al Museo de' Medici la mostra "L'ultima cena, da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini"Nel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio...

L'ultima cena da Leonardo a Ghirlandaio a CavalliniNel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Cavallini e Ghirlandaio ’Dialogo’ al museo; L’ultima Cena. Da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini; Al Museo de' Medici la mostra L'ultima cena, da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini; Al Museo de Medici di Firenze L’Ultima Cena, da Leonardo a Ghirlandaio al Cavallini.

Cavallini e Ghirlandaio ’Dialogo’ al museoIl confronto tra tradizione rinascimentale e contemporaneità si costruisce sulle differenze: alla misura e alla simmetria risponde una visione ... lanazione.it

Museo de’ Medici: il dialogo tra arte e spiritualità nell’Ultima cena di Sauro CavalliniIl refettorio dell'ex monastero di Santa Maria degli Angeli, custode dell'affresco di Ridolfo del Ghirlandaio, ospita fino al 15 maggio l'opera in bronzo dell'artista spezzino, affiancata dal disegno ... lanazione.it

La società Ambra Cavallini si stringe intorno alla propria atleta Sofia Migliorini per la scomparsa della cara nonna. A Sofia e alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze - facebook.com facebook