Cavallini e Ghirlandaio ’Dialogo’ al museo

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto tra tradizione rinascimentale e contemporaneità si costruisce sulle differenze: alla misura e alla simmetria risponde una visione più instabile, movimento e verità del sentimento. È l’ Ultima Cena di Sauro Cavallini (1927-2016), pezzo forte della mostra al Museo de’ Medici in via degli Alfani. Fino al 15 maggio, nel refettorio dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, sotto l’affresco di Ridolfo del Ghirlandaio (1483-1561) trova posto il bozzetto in bronzo di Cavallini, parte di un progetto monumentale (14x6,5m) mai realizzato. "È il suo capolavoro, la sintesi dei suoi studi", spiega Maria Anna Di Pede, direttrice del Centro Studi Cavallini di Fiesole.🔗 Leggi su Lanazione.it

cavallini e ghirlandaio 8217dialogo8217 al museo
© Lanazione.it - Cavallini e Ghirlandaio ’Dialogo’ al museo

Notizie correlate

Al Museo de' Medici la mostra "L'ultima cena, da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini"Nel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio...

L'ultima cena da Leonardo a Ghirlandaio a CavalliniNel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Cavallini e Ghirlandaio ’Dialogo’ al museo; L’ultima Cena. Da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini; Al Museo de' Medici la mostra L'ultima cena, da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini; Al Museo de Medici di Firenze L’Ultima Cena, da Leonardo a Ghirlandaio al Cavallini.

cavallini e ghirlandaio dialogoCavallini e Ghirlandaio ’Dialogo’ al museoIl confronto tra tradizione rinascimentale e contemporaneità si costruisce sulle differenze: alla misura e alla simmetria risponde una visione ... lanazione.it

cavallini e ghirlandaio dialogoMuseo de’ Medici: il dialogo tra arte e spiritualità nell’Ultima cena di Sauro CavalliniIl refettorio dell'ex monastero di Santa Maria degli Angeli, custode dell'affresco di Ridolfo del Ghirlandaio, ospita fino al 15 maggio l'opera in bronzo dell'artista spezzino, affiancata dal disegno ... lanazione.it

Digita per trovare news e video correlati.