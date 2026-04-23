Al Museo de' Medici la mostra L' ultima cena da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini

Al Museo de' Medici è stata inaugurata una mostra dedicata all’Ultima Cena, con opere che vanno da Leonardo a Ghirlandaio e Cavallini. La mostra si svolge nel refettorio dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, che conserva l’affresco con l’Ultima Cena di Ridolfo del Ghirlandaio. Tra le opere esposte, spicca l’Ultima Cena in bronzo realizzata da Sauro. La rassegna offre un percorso tra diverse interpretazioni artistiche di questa scena biblica.

Nel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli (che conserva l’affresco con l’Ultima Cena di Ridolfo del Ghirlandaio) l’Ultima Cena in bronzo di Sauro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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