L' ultima cena da Leonardo a Ghirlandaio a Cavallini

Nel Museo de' Medici si può ammirare un nuovo importante esempio di arte religiosa, con l’esposizione dell’Ultima Cena in bronzo realizzata da Sauro Cavallini. La scultura si trova nel refettorio dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, dove si trova anche l’Ultima Cena dipinta da Ridolfo Ghirlandaio. Questa installazione rappresenta un dialogo tra due interpretazioni artistiche della stessa scena.

Nel cuore della città, il Museo de' Medici accoglie un nuovo e significativo capitolo nel dialogo tra arte e spiritualità, ospitando nel refettorio dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli – che conserva l’Ultima Cena di Ridolfo Ghirlandaio – l’Ultima Cena in bronzo di Sauro Cavallini.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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