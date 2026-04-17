Nella capitale, sono stati effettuati controlli che hanno portato all'arresto di tre persone coinvolte in un giro di truffe e furto di energia elettrica. Durante l'operazione, sono state comminate sanzioni per un totale superiore ai 270 mila euro. Le indagini della Procura si sono concentrate sui marchi associati ai Delle Fave, con l'obiettivo di chiarire eventuali illeciti legati a pratiche illecite nel settore energetico.

Inoltre,tre amministratori delle società, riconducibili ai marchiCavalletti,RiccieBuono come il pane, sono statiarrestati in flagranza. Nell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, si procede per i reati ditruffa e furto di energiaelettrica. Nessuna misura, invece, per il patron del gruppo, Christian Delle Fave che, formalmente,non compare in nessuna società. Come riportaRoma Today, a finire in manette sono state Rita Delle Fave, Cristina Gigli (rispettivamente sorella e compagna di Christian) e Brunella Desideri. Gigli si trova ora ai domiciliari, mentre le altre due sono state portate nelcarcere di Rebibbia....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, blitz da Cavalletti e altri marchi dei Delle Fave: 3 arresti e sanzioni per oltre 270 mila euro

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