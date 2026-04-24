Caterina Collovati | I calciatori di oggi sono maiali perversi e sbandati

Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore e campione del mondo 1982, ha commentato recentemente a La Zanzara su Radio24 riguardo all’inchiesta che coinvolge escort e locali. Durante l’intervista, ha espresso giudizi duri sui calciatori attuali, definendoli “maiali, perversi e sbandati”. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate poche ore fa, attirando l’attenzione su un tema caldo nel mondo dello sport e dello spettacolo.