Serena punge Collovati sul gol di Inter-Milan nel 1983 | Io non sono corso dai giornalisti

Serena ha risposto a Collovati riguardo al gol dell’Inter contro il Milan nel 1983, dicendo:

Ci ha segnato davvero? Il botta e risposta nasce da una dichiarazione dell'ex difensore: "Controllate gli archivi". La replica: "La giurisdizione la faceva la moviola di Carlo Sassi alla Domenica Sportiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gasperini entusiasta di Malen: “Io ero straconvinto e sono convinto che farà un sacco di gol”La Roma batte 2-0 il Cagliari, aggancia il quarto posto e convince per prestazione e carattere, e Gasperini esalta Malen: "Io ero straconvinto e sono...

Collovati sul derby: «Non capisco le critiche ad Allegri, ma lo Scudetto è già assegnato. Sulla comunicazione di Chivu»L’ex calciatore, Fulvio Collovati, ha commentato il derby di Milano tra aneddoti del passato, qualche frecciatina a Chivu e lo Scudetto L’ex giocatore di Milan e Inter, Fulvio Collovati, in un’intervi ... calcionews24.com

Collovati contro ogni scaramanzia: Lo scudetto è dell'Inter. Milan, ottimo campionatoLo scudetto è assegnato comunque. Ormai è dell'Inter. Con pieno merito, tra l'altro. Parola di Fulvio Collovati. L'ex. tuttomercatoweb.com