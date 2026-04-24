L'autopsia ha confermato che Anna Democrito e i suoi figli sono deceduti a causa di una caduta simultanea, senza che ci siano segni di un lancio precedente. Secondo le indagini, la donna si sarebbe gettata dal balcone insieme ai figli, senza che ci siano evidenze di interventi esterni o di altri fattori coinvolti. I dettagli sulla dinamica dell'accaduto sono stati ricostruiti attraverso gli esami medico-legali.

Una caduta simultanea: è quanto sarebbe emerso dall’autopsia sui corpi di Anna Democrito e dei suoi figli di 4 anni e 4 mesi, precipitati dal terzo piano a Catanzaro. Esclusa quindi l’ipotesi secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i bimbi prima di suicidarsi. La figlia maggiore di 6 anni, sopravvissuta alla caduta, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Catanzaro, l'autopsia conferma la caduta simultanea Anna Democrito si uccide coi figli La figlia superstite in terapia intensiva a Genova Domani i funerali Catanzaro, l’autopsia conferma la caduta simultanea Si sono conclusi nella tarda...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anna Democrito si uccide coi figli a Catanzaro, autopsia conferma caduta simultanea: non li ha lanciati prima

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