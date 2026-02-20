Tragedia sul lavoro L’autopsia conferma i traumi fatali per Cosci | Ora perizia sul lettino

E’ stata eseguita ieri pomeriggio, nella sala anatomica dell’ospedale San Jacopo, l’autopsia sul corpo di Giovanni Cosci, l’operaio di 78 anni morto tragicamente nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, schiacciato dagli ingranaggi di un letto antidecubito che stava cercando di riparare nella RSA San Domenico di Pescia. L’esame, eseguito dal medico legale Ilaria Marradi con il dottor Walter Calugi, su incarico del magistrato inquirente, sostituto procuratore Leonardo De Gaudio, non ha potuto che confermare i gravi e fatali traumi riportati dall’uomo. La famiglia di Giovanni, assistita dall’avvocato Giovanni Giovannelli del foro di Pistoia, ha nominato, come proprio perito, il medico legale Giuliano Piliero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

