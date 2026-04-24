A Catanzaro si svolgono i funerali delle tre persone decedute dopo che una donna si è lanciata con i figli da un edificio. La tragica vicenda ha portato alla proclamazione di un lutto cittadino per il 25 aprile. È stata allestita una camera ardente per i corpi delle vittime, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La città si prepara a commemorare le vittime con una cerimonia pubblica.

È stata aperta la camera ardente per le tre vittime della tragedia avvenuta a Catanzaro. Domani si svolgeranno i funerali e il padre dei piccoli arriverà da Genova, dove è ricoverata l’unica sopravvissuta di 6 anni Dopola tragedia avvenuta tra il 21 aprile e il 22 aprile a Catanzaro, dove una donna di 46 anni si sarebbe gettata dal terzo piano con in braccio i suoi tre figli, oggi, 24 aprile,è stata aperta la camera ardente. È un dramma che ha sconvolto la comunità quello della morte della madre e i due piccoli di 4 mese e 4 anni. L’unica sopravvissuta è la bambina di 6 che si trova in gravi condizioni al Gaslini di Genova nel reparto di rianimazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catanzaro, donna si getta con i figli: 25 aprile funerali e lutto cittadino

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