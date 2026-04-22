Nella notte a Catanzaro, una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio insieme ai suoi tre figli. Nell’incidente hanno perso la vita due bambini e la donna stessa. La scena si è svolta in un contesto ancora da chiarire, con le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati comunicati dettagli sulle motivazioni o sulle condizioni che hanno portato a questo gesto.

AGI - Tragedia nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. A Catanzaro il bilancio è di tre morti e un ferito grave. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell' ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Il luogo della tragedia a Catanzaro . Sul posto,i n via Zanotti Bianco, sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università "Magna Grecia". La tragedia è avvenuta in un quartiere dell'immediata periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Si getta dal terzo piano con i tre figli a Catanzaro, muoiono due bambini e la donna

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Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è graveDramma nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal balcone di casa sua al terzo piano tenendo in braccio i suoi tre figli.

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