ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata di sport e solidarietà sul lungomare. Domenica 26 aprile il lungomare di Catania ospiterà la nona edizione della manifestazione podistica “Di corsa per Telethon”, che si svolgerà lungo viale Ruggero di Lauria. L’evento comporterà importanti limitazioni alla circolazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e creare spazi dedicati a pedoni e ciclisti, liberi dal traffico. Organizzazione e programma dell’evento. La gara è promossa dall’Associazione sportiva Asd Scuola di Atletica Leggera Catania, con il patrocinio della Fidal. Le attività si terranno dalle ore 8:30 alle 12:00, con ritrovo dei partecipanti in Piazza del Tricolore, punto di partenza e arrivo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, domenica 26 aprile torna ‘Di corsa per Telethon’: strade chiuse e lungomare a misura di pedoni e ciclisti

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