Secondo i dati Aci-Istat, nel primo semestre del 2025 si sono verificati in Italia in media 455 incidenti ogni giorno sulle strade urbane. Questi numeri non includono ancora le statistiche relative al secondo semestre dell'anno, che si aspettano siano peggiorate. La questione della sicurezza stradale riguarda pedoni e ciclisti, con alcune proposte che prevedono di aumentare i limiti di velocità per tutelare le categorie più vulnerabili.

Una media giornaliera di455 incidenti in Italia nel primo semestre del 2025, secondo i dati Aci-Istat, che ancora non hanno aggiornato il drammatico bilancio del secondo semestre. Per il report pisano siamo fermi al 2024: in provincia di Pisa si sono verificati 1706 incidenti con 22 morti e 2343 feriti su una popolazione circolante di 397.157 persone. Il dato è in aumento rispetto al 2023 quando erano stati registrati complessivamente 1554 episodi. Questo incremento si riflette anche sul dato comunale: a Pisa si è passati da 552 incidenti del 2023 a 566 nel 2024 con 10 morti e 716 feriti. Ma vediamo questi dati più nel dettaglio per tipologia di strada "killer" nel territorio pisano per il 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade urbane, alto rischio: "Salvare pedoni e ciclisti con più limiti di velocità"

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