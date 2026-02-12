A Cassina, l’amministrazione comunale cambia volto. Questa mattina, l’assessora Valentina Pensante ha comunicato le sue dimissioni. Al suo posto entra Lucia Marino, in un rimpasto deciso durante la pausa invernale. La giunta si prepara a una nuova fase, con alcuni cambiamenti già ufficiali.

Dimissioni e “rimpastino” d’inverno nell’amministrazione comunale di centrodestra, si dimette l’assessora Valentina Pensante, entra Lucia Marino. O meglio, rientra: Marino fu già assessore alla Cultura della sindaca Elisa Balconi nel primo mandato. L’avvicendamento è stato formalizzato, il decreto firmato. Motivi personali e professionali all’origine dell’uscita di scena di Pensante, la giovane assessora all’istruzione, Pari opportunità e Politiche sociali, “volto nuovo” all’interno della compagine di ViviAmo Cassina e sant’Agata. "La mia - spiega - è stata una scelta maturata con estrema attenzione e senso di responsabilità, dettata esclusivamente da ragioni personali che mi impongono di dedicare tempo e priorità a questioni non più rimandabili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Rimpastino” in giunta a Cassina. Lascia Pensante, entra Marino

