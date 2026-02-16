Grande Festa di Carnevale 2026 a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino, il Carnevale 2026 prende vita domani pomeriggio, quando la città si anima con una grande festa. La manifestazione si svolge per celebrare la tradizione e coinvolge molte famiglie che si preparano a sfilare con costumi colorati e maschere. La festa nasce dall’entusiasmo della comunità, che vuole riprendere gli eventi in presenza dopo due anni di restrizioni. È previsto un corteo con carri allegorici e musica per le strade del centro storico.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Grande Festa di Carneval e 2026 a Castiglion Fiorentino! Domani, martedì 17 febbraio dalle ore 15.30 vi aspettiamo in Corso Italia per un pomeriggio di allegria e divertimento per tutta la famiglia! Di scena la “ Parata Disney ”, il “Trenino per i più piccoli”, vivo ringraziamento per la disponibilità dimostrata dal Circolo del Boscatello per la presenza del trenino, e tanta animazione e spettacoli per tutti. Un’occasione speciale per vivere il centro storico, festeggiare insieme e sostenere le attività del territorio. Non mancate. tutti in maschera per un ultimo di carnevale in allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande Festa di Carnevale 2026 a Castiglion Fiorentino Castiglion Fiorentino: festa di San Biagio a Montecchio Vesponi A Montecchio Vesponi, frazione di Castiglion Fiorentino, oggi si accendono le celebrazioni per San Biagio. Arezzo celebra Guido Monaco, Carnevale a Castiglion Fiorentino, teatro e incontri: cosa fare oggi Oggi ad Arezzo si svolgono diverse iniziative. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Bari il Carnevale è una grande festa diffusa: ecco tutti gli eventi del weekend; Rovigo si prepara alla grande festa di Carnevale; Grande Festa di Carnevale, sfilata dei carri rinviata a lunedì causa pioggia; Carnevale a San Daniele Po: grande festa di tutto il paese. Grande festa di Carnevale nella Casa di Riposo di MontàNel pomeriggio di martedì 10 febbraio festeggiamenti anticipati con parenti e gli alunni della scuola primaria. Incontro festoso fra generazioni ... targatocn.it Cattolica: Carnevale dei Bambini, centinaia di mascherine in piazza RooseveltCentinaia di mascherine colorate hanno invaso piazza Roosevelt e il cuore della città per il Carnevale dei Bambini di Cattolica di ieri pomeriggio. Una grande ... chiamamicitta.it Anche quest'anno a Torriglia non può mancare la grande festa di Carnevale - facebook.com facebook