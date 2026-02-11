Castiglion Fiorentino Rinascimento Castiglionese | Cambiano le etichette non i problemi

Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese si è espresso sulla recente riorganizzazione delle deleghe assessoriali a Castiglion Fiorentino. Secondo i membri, si tratta di un’operazione puramente formale che non cambierà i problemi reali della città. La città, infatti, continua a affrontare le stesse difficoltà di sempre, anche se le etichette delle deleghe sono cambiate. La polemica resta aperta, e i cittadini si chiedono se questi cambiamenti portino davvero miglioramenti o siano solo mosse di facciata.

Il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese interviene sulla recente riorganizzazione delle deleghe assessoriali annunciata dall’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, parlando di un’operazione “formale” che non inciderebbe sui nodi concreti della città. «Se fosse cambiata la squadra di governo parleremmo di una scelta politica – dichiara il capogruppo Paolo Brandi – ma qui siamo davanti a un semplice cambio di targhette. Stessa poltrona, stessa scrivania, nuova dicitura». Secondo il gruppo di opposizione, la modifica delle denominazioni delle deleghe non rappresenta una risposta ai problemi del territorio. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Castiglion Fiorentino, Rinascimento Castiglionese: “Cambiano le etichette, non i problemi” Approfondimenti su Castiglion Fiorentino Deleghe Fotovoltaico senza regole, l’allarme di Rinascimento Castiglionese: «Valdichiana a rischio speculazione» La regione rischia di diventare un grande parcheggio di pannelli solari. Esplosione delle tariffe Tari: la protesta del gruppo consiliare “Rinascimento Castiglionese” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Castiglion Fiorentino Deleghe Argomenti discussi: Polo scolastico La Spiaggina, l'opposizione attacca: Con soldi pubblici si paga una scuola privata; Rinascimento Castiglionese: basta Far West fotovoltaico; Castiglion Fiorentino sotto assedio, stop al Far West fotovoltaico; Giorno del Ricordo, a Castiglion Fiorentino la testimonianza dell’esule istriano Guido Giacometti. Area camper, l'opposizione: Amministrazione distratta. Che fine hanno fatto i 20mila euro?Continua a tenere banco a Castiglion Fiorentino il caso dell’area camper mai realizzata, con il gruppo consiliare di opposizione Rinascimento castiglionese che punta il dito contro l’amministrazione. arezzonotizie.it Rilancio del centro storico. Brandi: Bene l'iniziativa del Comune ma adesso servono ideeIl rilancio del centro storico torna al centro del dibattito politico dopo l’annuncio del progetto Riaccendiamo i luoghi di Castiglion Fiorentino. Il consigliere comunale di opposizione Paolo Brandi ... arezzonotizie.it Castiglion Fiorentino: nuove deleghe agli assessori della giunta - facebook.com facebook Il sindaco di Castiglion Fiorentino: «Nessuna epidemia, ma 14 morti in 10 giorni sono un'anomalia. Il clamore Riscriverei lo stesso post» x.com

