Castelnuovo di Val di Cecina ospita il passaggio della Tirreno Adriatico | modifiche alla viabilità per martedì 10 marzo

Martedì 10 marzo, Castelnuovo di Val di Cecina sarà attraversata dalla Tirreno Adriatico, una delle principali corse ciclistiche italiane. Il sindaco Alberto Ferrini ha comunicato alla cittadinanza che si prevedono modifiche alla viabilità durante quella giornata. La manifestazione coinvolge diverse strade del territorio e richiede attenzione da parte dei residenti e dei visitatori.

A informare la cittadinanza è il sindaco Alberto Ferrini, che sottolinea l'importanza dell'appuntamento per la promozione del territorio. La tappa Camaiore – San Gimignano attraverserà infatti anche il comune di Castelnuovo di Val di Cecina e includerà un momento particolarmente significativo della gara: il Gran Premio della Montagna (GPM) previsto in località Pianaggello – Colombaia, con il passaggio dei corridori stimato intorno alle ore 14.00. «Si tratta di un evento di grande rilievo sportivo e mediatico – spiega il sindaco Ferrini – che porterà l'attenzione nazionale e internazionale sul nostro territorio. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e ad assistere al passaggio della corsa, nel rispetto delle indicazioni sulla viabilità».