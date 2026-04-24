Castel Volturno | scoperti 5 allacci abusivi sbarrati i bypass

A Castel Volturno, i carabinieri hanno individuato cinque allacci abusivi lungo via Vianelli e viale Bolsena. I militari hanno anche chiuso alcuni bypass utilizzati per alimentare questi allacci irregolari. L’intervento fa parte di un’operazione di controllo sul territorio, volta a contrastare le condotte illegali legate alla distribuzione di energia. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione ai fatti.

?? Cosa sapere Carabinieri scoprono cinque allacci abusivi a Castel Volturno tra via Vianelli e viale Bolsena. Cinque cittadini nigeriani residenti in zona sono denunciati per furto aggravato di energia elettrica. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno scoperto cinque allacci abusivi alla rete elettrica tra via Vianelli e viale Bolsena a Castel Volturno durante un controllo operativo avvenuto questa mattina. L'intervento, iniziato intorno alle ore della mattinata di questo ven .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castel Volturno: scoperti 5 allacci abusivi, sbarrati i bypass Notizie correlate Pozzuoli, scoperti due allacci idrici abusivi in Strada della ColmataIndividuati due prelievi illegali sulla nuova condotta idrica pubblica: intervento del Servizio Ciclo Integrato delle Acque con supporto dei... Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica: in 5 finiscono nei guaiOperazione dei Carabinieri contro i furti di energia elettrica a Castel Volturno, dove nel corso di controlli mirati è stato scoperto un sistema di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Castel Volturno, maxi sanzione all’Umoya: trovati 19 dipendenti in nero; Lavoro nero in un 'beach club' del litorale domizio; Cuccioli di cane sequestrati dalla casa lager: donna denunciata; Castel Volturno, Fico dice no al Cpr: Non servono luoghi di emarginazione. Castel Volturno, scoperti allacci abusivi alla rete elettrica: 5 denunciatiMattinata di controlli a Castel Volturno, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno portato alla luce un sistema di allacci abusivi alla ... napolivillage.com Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica: in 5 finiscono nei guaiControlli dei Carabinieri con E-Distribuzione tra via Vianelli e viale Bolsena: energia sottratta senza contratto ... casertanews.it #Hojlund non è al meglio, può saltare la Cremonese: cosa filtra da Castel Volturno x.com No ai CPR lager. Né a Castel Volturno, né altrove. La notizia del bando di Invitalia di 40 milioni di euro per la realizzazione di un CPR arriva proprio in giorni in cui arrivano notizie terribili in quello via Corelli a Milano, dove sono stati rinchiusi illegalmente anch - facebook.com facebook