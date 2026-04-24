Castel Volturno | scoperti 5 allacci abusivi sbarrati i bypass

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel Volturno, i carabinieri hanno individuato cinque allacci abusivi lungo via Vianelli e viale Bolsena. I militari hanno anche chiuso alcuni bypass utilizzati per alimentare questi allacci irregolari. L’intervento fa parte di un’operazione di controllo sul territorio, volta a contrastare le condotte illegali legate alla distribuzione di energia. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione ai fatti.

?? Cosa sapere Carabinieri scoprono cinque allacci abusivi a Castel Volturno tra via Vianelli e viale Bolsena. Cinque cittadini nigeriani residenti in zona sono denunciati per furto aggravato di energia elettrica. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno scoperto cinque allacci abusivi alla rete elettrica tra via Vianelli e viale Bolsena a Castel Volturno durante un controllo operativo avvenuto questa mattina. L'intervento, iniziato intorno alle ore della mattinata di questo ven .🔗 Leggi su Ameve.eu

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