Pozzuoli scoperti due allacci idrici abusivi in Strada della Colmata

A Pozzuoli, lungo Strada della Colmata, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha scoperto due allacci abusivi sulla nuova condotta idrica pubblica. L'intervento è stato effettuato con il supporto dei Carabinieri, che hanno partecipato all'identificazione dei prelievi illegali. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sui risultati delle verifiche è stato comunicato.

Individuati due prelievi illegali sulla nuova condotta idrica pubblica: intervento del Servizio Ciclo Integrato delle Acque con supporto dei Carabinieri.. Contrasto ai prelievi idrici abusivi: individuati due allacci illegali sulla nuova condotta in Strada della Colmata. Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Pozzuoli sta proseguendo la campagna di acquisizione delle nuove utenze idriche nelle aree di Strada della Colmata, Strada del Cantiere, Via del Mare, Viale Sibilla e Via Santa Maria Goretti. L'intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione della zona, nell'ambito del quale è stata recentemente realizzata una nuova condotta idrica pubblica.