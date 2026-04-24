Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica | in 5 finiscono nei guai

Da casertanews.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo dei Carabinieri a Castel Volturno, sono stati individuati diversi allacci abusivi alla rete elettrica. In totale, cinque persone sono state coinvolte in questa operazione, che ha portato al sequestro di impianti e all’identificazione dei responsabili. L’attività si inserisce in una serie di controlli mirati contro i furti di energia che si sono svolti nella zona nelle ultime settimane.

Operazione dei Carabinieri contro i furti di energia elettrica a Castel Volturno, dove nel corso di controlli mirati è stato scoperto un sistema di allacci abusivi alla rete pubblica. L’intervento, eseguito dai militari del Reparto Territoriale di Mondragone, ha interessato alcune abitazioni.🔗 Leggi su Casertanews.it

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