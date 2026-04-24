Scoperti allacci abusivi alla rete elettrica | in 5 finiscono nei guai

Durante un controllo dei Carabinieri a Castel Volturno, sono stati individuati diversi allacci abusivi alla rete elettrica. In totale, cinque persone sono state coinvolte in questa operazione, che ha portato al sequestro di impianti e all’identificazione dei responsabili. L’attività si inserisce in una serie di controlli mirati contro i furti di energia che si sono svolti nella zona nelle ultime settimane.

Operazione dei Carabinieri contro i furti di energia elettrica a Castel Volturno, dove nel corso di controlli mirati è stato scoperto un sistema di allacci abusivi alla rete pubblica. L’intervento, eseguito dai militari del Reparto Territoriale di Mondragone, ha interessato alcune abitazioni.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate La task force coordinata dalla polizia setaccia Librino: scoperti 30 allacci abusivi alla rete elettricaLa polizia ha scoperto trenta allacci abusivi alla rete elettrica durante un'attività di controllo straordinario effettuata, nei giorni scorsi, nel... La task force coordinata dalla polizia passa all setaccio Librino: scoperti 30 allacci abusivi alla rete elettricaLa polizia ha scoperto trenta allacci abusivi alla rete elettrica durante un'attività di controllo straordinario effettuata, nei giorni scorsi, nel... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Cavalletti, Ricci e Buono Come il Pane. Blitz di carabinieri e finanza, fari sugli allacci abusivi; Acqua in casa senza contratto né contatore, scoperto un intero condominio allacciato abusivamente; Cavalletti, si allarga l’inchiesta sul gruppo: dopo i furti di energia, indagini per riciclaggio; Catania, corrente rubata in case e negozi: scoperti allacci abusivi, 12 denunciati tra Nesima e Cibali. LIBRINO, MAXI BLITZ DELLA POLIZIA: SCOPERTI 29 ALLACCI ABUSIVI TRA LUCE E ACQUA, SEQUESTRATI ALIMENTI E PROIETTILI Controlli a tappeto della Polizia di Stato nel quartiere Librino di Catania, dove nei giorni scorsi è stato messo in campo u - facebook.com facebook