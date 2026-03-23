Una giornata listata a lutto quella di ieri, a perdere la vita un giovane di appena 17 anni a causa di un incidente stradale. Luogo della tragedia la strada provinciale 280 San Pasquale in località Codola di Roccapiemonte. Si chiamava Antonio Capaldo il ragazzo che ieri pomeriggio è deceduto dopo aver perso il controllo dello scooter su cui viaggiava, un impatto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti soccorritori, carabinieri e polizia stradale. Il tratto di strada è stata chiusa fino a che la salma non è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore e finché non sono terminate le operazioni di verifiche da parte dei militari che dovranno poi stabilire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Roccapiemonte e Castel San Giorgio a lutto per Antonio, morto a 17 anni in motorino

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