A Castel Maggiore si sono svolte manifestazioni in piazza con fiaccole per ricordare Adriana Mazzanti, uccisa dal marito a Torre Verde nella notte tra martedì e mercoledì. Dopo il delitto, l'uomo ha tentato il suicidio e si trova in ospedale. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti, che hanno partecipato alla commemorazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

?? Cosa sapere Adriana Mazzanti uccisa dal marito a Torre Verde martedì notte prima del suicidio dell'uomo. La comunità di Castel Maggiore protesta in piazza per chiedere maggiore prevenzione contro il femminicidio. Piazza Pace a Castel Maggiore ospita la fiaccolata per Adriana Mazzanti, la sessantatreenne uccisa martedì notte nella sua abitazione di Torre Verde dal marito, che si è poi tolto la vita. Il buio della sera ha fatto spazio a una luce piccola ma necessaria tra le mani dei present .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel Maggiore piange Adriana: fiaccole in piazza contro il femminicidio

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