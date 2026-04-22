Castel Maggiore Mauro Zaccarini uccide l'ex Adriana Mazzanti poi si suicida | Vivevano insieme per il mutuo

A Castel Maggiore, un uomo di 63 anni ha ucciso l'ex compagna di 73 anni e successivamente si è tolto la vita. I due vivevano ancora sotto lo stesso tetto, in modo da dividere le spese del mutuo, nonostante fossero separati da tempo. La tragedia si è verificata in un'abitazione del quartiere, dove sono stati trovati i corpi senza vita. La polizia sta indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini, di 73 e 63 anni, erano da tempo separati in casa, ma continuavano a vivere insieme per pagare il mutuo della loro casa. I due erano stati sposati per 20 anni. I due ex coniugi suonavano nella stessa band di paese, a Castel Maggiore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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