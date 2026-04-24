Cassino in crisi | Stellantis valuta la cessione a Dongfeng

Stellantis sta considerando la possibilità di vendere l’impianto di Cassino a una società cinese, Dongfeng, in seguito a una diminuzione del 37% nella produzione. La decisione arriva dopo un periodo di riduzioni operative che hanno interessato lo stabilimento. La cessione potrebbe coinvolgere la vendita di asset e attività legate alla produzione nel sito. La questione è al momento oggetto di valutazioni interne da parte dell’azienda.

? Cosa sapere Stellantis valuta cessione impianto Cassino al colosso cinese Dongfeng dopo calo produzione 37%.. L'operazione mira a garantire la saturazione degli impianti nel mercato europeo.. I volumi produttivi dello stabilimento Stellantis di Cassino sono crollati sotto le 3.000 unità nei primi mesi del 2026, con un calo superiore al 37% rispetto all’anno precedente, alimentando l’ipotesi di una cessione del polo industriale al colosso cinese Dongfeng Motor. Il cuore pulsante dell’industria ciociara affronta un bivio che potrebbe cambiare per sempre il volto dei distretti produttivi del Basso Lazio. Tra i viali della fabbrica e le strade che portano ai cancelli dello scalo, circolano voci insistenti su una possibile trasformazione radicale della proprietà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino in crisi: Stellantis valuta la cessione a Dongfeng Notizie correlate Crisi Stellantis, lo stabilimento di Cassino al centro delle trattative: spunta l'ipotesi di cessione ai cinesi di DongfengIl futuro dello storico polo industriale Stellantis di Cassino si trova a un bivio cruciale. Leggi anche: Stellantis valuta la cessione di alcune fabbriche europee: c’è anche Cassino. Così i cinesi potrebbero iniziare a produrre in Italia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crisi Stellantis, il PD Lazio: Subito un Consiglio Regionale straordinario per Cassino; Cassino nei piani di Dongfeng: Stellantis apre ai cinesi per salvare gli impianti; Roma - Stellantis Cassino, Grossi illustra la crisi di un intero territorio alla direzione nazionale PD; Stellantis, Cassino la priorità. Stellantis vende la fabbrica di Cassino ai cinesi di Dongfeng? L’indiscrezione di BloombergStellantis potrebbe vendere la sua fabbrica di Cassino, in provincia di Frosinone, ai cinesi di Dongfeng. Lo rivela la testata statunitense Bloomberg, secondo cui la casa automobilistica franco-italia ... tpi.it Stellantis verso la cessione ai cinesi di quattro impianti europei? | Bloomberg: C’è anche quello a CassinoStellantis pronta a cedere ai cinesi quattro stabilimenti europei: secondo Bloomberg, potrebbe essere incluso anche quello a Cassino ... ilsussidiario.net Stellantis valuta la cessione di alcune fabbriche europee: c'è anche Cassino. Così i cinesi potrebbero iniziare a produrre in Italia x.com Violenza fisica, minacce, offese e pressioni psicologiche anche in presenza di minori. A volte aggravate dall’uso di sostanze stupefacenti https://cassinonotizie.com/2026/04/24/maltrattamenti-in-famiglia-arrestato-dalla-polizia-di-stato-uomo-gia-ammonito-dal- facebook