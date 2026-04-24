La Corte di Cassazione ha annullato gli arresti domiciliari già confermati dal tribunale del Riesame di Palermo nei confronti di un ex politico. La decisione riguarda un procedimento giudiziario in cui erano coinvolti atti specifici. Ora il caso torna al Riesame, che dovrà riesaminare la posizione dell’imputato. La sesta sezione penale della Corte Suprema ha preso questa decisione, rimandando gli atti alle autorità competenti.

La sesta sezione penale della Cassazione ha disposto l’annullamento dell’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo, che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro. Il provvedimento prevede ora il rinvio degli atti allo stesso Riesame per una nuova valutazione. Secondo i legali di Cuffaro, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, il ricorso accolto dai giudici evidenziava presunti vizi di legittimità, in particolare riguardo: l’utilizzabilità delle intercettazioni ela motivazione alla base delle accuse contestate. Su questi aspetti si concentrerà ora il nuovo esame da parte del tribunale del Riesame, chiamato a rivalutare la posizione dell’indagato alla luce delle indicazioni della Cassazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cassazione annulla i domiciliari per Totò Cuffaro: atti rinviati al Riesame

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