La Cassazione annulla i domiciliari per Totò Cuffaro e rinvia al Riesame

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per un politico coinvolto in un’indagine per traffico di influenza e corruzione. La decisione riguarda specificamente l’ordinanza emessa sulla base di un’istruttoria precedente e ha disposto il rinvio degli atti al tribunale del Riesame per una nuova valutazione. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro con l’accusa di traffico di influenza e corruzione, disponendo il rinvio degli atti al Riesame. «Con il ricorso, accolto dai supremi giudici, - dicono gli avvocati di Cuffaro Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano - erano stati prospettati vizi di illegittimità riguardati la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione concernente le ipotesi di reato di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura».🔗 Leggi su Feedpress.me

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