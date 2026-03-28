Durante il torneo ATP di Miami, un tennista italiano ha vinto contro un avversario tedesco in due set, qualificandosi per la finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-4. Ora il giocatore si prepara a sfidare un avversario ceco. Nel doppio italiano, invece, sono arrivati risultati positivi, senza ulteriori dettagli sui dettagli delle partite.

L’azzurro domina Zverev in due set e continua la sua corsa trionfale. Attesa per la sfida contro Lehecka, mentre arrivano ottime notizie anche dal doppio italiano Jannik Sinnercontinua a scrivere pagine importanti del tennis internazionale e conquista la finale delMasters1000 di Miamicon una prestazione solida e convincente. Il numero 2 del mondo supera Alexander Zverev in due set, 6-3 7-6, confermando un momento di forma straordinario e allungando la propria striscia vincente. Il match, durato poco meno di due ore, ha visto l’azzurro prendere subito il controllo nel primo set grazie a un break decisivo, gestito poi con autorità fino al 6-3. Più combattuto il secondo parziale, risolto al tie-break con freddezza e precisione, qualità che ormai contraddistinguono il gioco del tennista altoatesino nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Miami, Sinner supera Zverev e vola in finale: continua il sogno del “sunshine double”

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