Leo Messi ci ha stupito di nuovo con un Rolex super esclusivo che è anche il più raffinato della sua collezione

La collezione di orologi di Leo Messi continua a esercitare un fascino irresistibile. Ne scriviamo da anni, e ogni nuova apparizione conferma quanto già sappiamo: non è solo questione di accesso illimitato ai modelli più esclusivi, ma della sua capacità di sceglierli con un gusto impeccabile. Leo Messi sa esattamente quale segnatempo indossare in ogni occasione, preferendo pezzi più audaci con look sportivi e modelli classici quando l’evento richiede eleganza. Negli ultimi mesi abbiamo visto di tutto: dal Rolex Sea?Dweller all’ Audemars Piguet in oro sfoggiato a Miami, fino al Rolex Le Mans indossato per il rinnovo del contratto con la sua attuale squadra. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Leo Messi ha nella sua collezione di orologi un Rolex bello e senza tempoLeo Messi possiede una collezione di orologi di lusso, tra cui un Rolex dal design classico e senza tempo.

Roger Federer ha sfoggiato al Super Bowl il Rolex più bello della sua collezioneRoger Federer ha fatto parlare di sé al Super Bowl 2026 in California.

Leo Messi ha provato a calmare i tifosi in India, un politico lo ha fermato: cosa è successoLeo Messi è abituato a far parlare di sé per le sue giocate, ma questa volta il suo nome ha fatto il giro del mondo per una bruttissima storia di cui è stato involontario protagonista. Si è scatenato ... fanpage.it

Messi ha rifiutato 1,4 miliardi dall’Al Ittihad, che insiste: Assegno in bianco e contratto a vitaLeo Messi in Arabia Saudita? Un miraggio, perché la Pulga ha già rifiutato offerte faraoniche, ha scelto l'America e ha già rinnovato fino al 2028 con l'Inter Miami. Dunque, capitolo chiuso. Eppure, ... fanpage.it

Leo Messi with a fan today x.com

Leo Messi versione papà e tifoso si gode il gol di Mateo Il campione argentino ama seguire a bordo campo le partite dei suoi figli: come in questo caso, mentre osserva sorridente il gol del piccolo Mateo. facebook