Kurt Cobain | indagine riaperta dubbi sull’omicidio dopo 30 anni Analisi forense mette in discussione il suicidio

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A oltre trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini. Nuove analisi forensi mettono in discussione l’ipotesi del suicidio e riaccendono i dubbi sulla vera causa della sua morte. La famiglia e i fan aspettano ancora risposte chiare su quello che realmente accadde quella notte.

A distanza di oltre trent’anni dalla sua tragica scomparsa, il caso di Kurt Cobain, icona del grunge e frontman dei Nirvana, potrebbe essere riaperto. Una nuova indagine forense, condotta da un team di esperti indipendenti, suggerisce che la morte del cantante non sia stata un suicidio, ma un omicidio. L’analisi, che ha rivisto i materiali dell’autopsia e della scena del crimine, solleva dubbi significativi sulla versione ufficiale dei fatti, alimentando un dibattito che non si placa. Seattle, 5 aprile 1994. Una data che ha segnato la fine di un’era per la musica rock. Kurt Cobain, 27 anni, viene trovato senza vita nella sua residenza, vittima di un colpo d’arma da fuoco.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Kurt Cobain

Morte Manuela Murgia, nuove prove sul caso dopo 30 anni: “Non fu suicidio ma omicidio”

Dopo oltre 30 anni, il caso di Manuela Murgia torna sotto i riflettori con nuove prove che cambiano le carte in tavola.

"Due capri espiatori rifiutati dalle famiglie" Courtney Love parla di Kurt Cobain nel documentario Antiheroine

La cantante Courtney Love si smentisce sul suo ruolo nella morte di Kurt Cobain.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kurt Cobain

Argomenti discussi: Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana.

kurt cobain indagine riapertaKurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio10 feb 2026 - Dalla posizione del corpo a quella dell'arma: tutti gli indizi. E il caso potrebbe essere riaperto. rockol.it

kurt cobain indagine riapertaKurt Cobain, la sua morte «è stata un omicidio»: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei NirvanaIl suo dolore, interiore, era chiaro. Lo aveva urlato a tutti durante lo struggente unplugged diventato leggenda. E lo aveva certificato a Roma dove ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.