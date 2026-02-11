Kurt Cobain | indagine riaperta dubbi sull’omicidio dopo 30 anni Analisi forense mette in discussione il suicidio

A oltre trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini. Nuove analisi forensi mettono in discussione l’ipotesi del suicidio e riaccendono i dubbi sulla vera causa della sua morte. La famiglia e i fan aspettano ancora risposte chiare su quello che realmente accadde quella notte.

A distanza di oltre trent’anni dalla sua tragica scomparsa, il caso di Kurt Cobain, icona del grunge e frontman dei Nirvana, potrebbe essere riaperto. Una nuova indagine forense, condotta da un team di esperti indipendenti, suggerisce che la morte del cantante non sia stata un suicidio, ma un omicidio. L’analisi, che ha rivisto i materiali dell’autopsia e della scena del crimine, solleva dubbi significativi sulla versione ufficiale dei fatti, alimentando un dibattito che non si placa. Seattle, 5 aprile 1994. Una data che ha segnato la fine di un’era per la musica rock. Kurt Cobain, 27 anni, viene trovato senza vita nella sua residenza, vittima di un colpo d’arma da fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Kurt Cobain

Dopo oltre 30 anni, il caso di Manuela Murgia torna sotto i riflettori con nuove prove che cambiano le carte in tavola.

La cantante Courtney Love si smentisce sul suo ruolo nella morte di Kurt Cobain.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kurt Cobain

Argomenti discussi: Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana.

Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio10 feb 2026 - Dalla posizione del corpo a quella dell'arma: tutti gli indizi. E il caso potrebbe essere riaperto. rockol.it

Kurt Cobain, la sua morte «è stata un omicidio»: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei NirvanaIl suo dolore, interiore, era chiaro. Lo aveva urlato a tutti durante lo struggente unplugged diventato leggenda. E lo aveva certificato a Roma dove ... msn.com

Il podcast "Ho conosciuto Kurt Cobain" non è stato solo un esercizio di stile radiofonico, ma un rito di rievocazione che ha squarciato il velo tra il mito e la carne. Paolo Maoret, insieme a Marco Degli Esposti, ha scavato tra i detriti di una Seattle immaginaria cre - facebook.com facebook

Kurt Cobain, all’asta la chitarra di “Smells Like Teen Spirit”: ecco quanto vale x.com