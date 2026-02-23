Clean Game cade l’aggravante mafiosa | prosciolti i fratelli De Lorenzis

L’assenza di elementi concreti ha portato al proscioglimento dei fratelli De Lorenzis nel procedimento “Clean Game”. La causa principale è stata la mancanza di prove sufficienti per confermare l’accusa di coinvolgimento mafioso. Dopo più di dieci anni di inchieste e processi, i giudici hanno deciso di assolverli, eliminando ogni sospetto di criminalità organizzata. La loro posizione si è chiarita definitivamente, lasciando spazio a nuove riflessioni sulla vicenda.

Il verdetto è stato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione così come per i restanti reati (tra cui, concorrenza illecita, interposizione fittizia, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, frode informatica, esercizio di giochi d’azzardo, ed esercizio abusivo di giochi e scommesse) contestati a vario titolo anche ad altri imputati tirati in causa nelle vesti di prestanome o quali gestori degli esercizi commerciali attenzionati da investigatori e inquirenti. Per lo stesso motivo, alcune delle 36 posizioni iniziali erano già state definite con sentenza di proscioglimento. Hanno inoltre ottenuto un’assoluzione nel merito “perché il fatto non sussiste” Pasquale e Saverio De Lorenzis dal reato di intestazione fittizia di beni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

