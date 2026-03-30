Caso Delmastro Mauro e Miriam Caroccia indagati per riciclaggio con aggravante mafiosa

Due persone e un ex sottosegretario sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di riciclaggio aggravato dall’appartenenza a un’associazione di stampo camorristico. Secondo gli inquirenti, gli indagati, azionisti di una società, avrebbero trasferito e reinvestito denaro proveniente da attività illecite del clan dei Senese. Le indagini sono in corso e coinvolgono anche una società chiamata

Nuove svolte sulcaso Delmastro. Nel procedimento sulla società“Le 5 Forchette”di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, dimessosi a seguito dell’emergere di questa storia,Mauro e Miriam Caroccia sono indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. Secondo gli atti dell’indagine della Direzione distrettuale antimafia, i due avrebbero“trasferito e reinvestito” nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. Una attività illecita aggravata dal fatto di averla “commessa al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Delmastro, Mauro e Miriam Caroccia indagati per riciclaggio con aggravante mafiosa Articoli correlati Leggi anche: Caso Delmastro, indagati Mauro Caroccia e la figlia per riciclaggio e intestazione fittizia Leggi anche: Caso Delmastro, indagati Miriam e Mauro Caroccia: "Nella Bisteccheria d'Italia reinvestivano i soldi dei Senese"