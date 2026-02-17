Accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo la lite che nessuno ha visto | Neanche lui sapeva perché è stato ferito
Francesco Bianco, 18 anni e figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato accoltellato ieri pomeriggio a Napoli, nella zona di Montesanto, durante una lite improvvisa. La causa dell’aggressione resta sconosciuta, e nemmeno il giovane sa spiegare perché sia stato ferito. La sparatoria si è verificata in strada, senza testimoni diretti e senza che nessuno si aspettasse una scena così violenta.
Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato colpito con un’arma da taglio alla gamba ieri pomeriggio nella zona di Montesanto, a Napoli. Il ragazzo, soprannominato «Checco», è arrivato intorno alle 15 al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini accompagnato da un amico, ed è stato medicato senza necessità di punti di sutura. Poco dopo è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Il giovane è incensurato e, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe rimasto coinvolto involontariamente in un litigio scoppiato nella zona. I testimoni e le ipotesi escluse di rapina e agguato.🔗 Leggi su Open.online
Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoNel pomeriggio di oggi, nel cuore di Napoli, un ragazzo di 18 anni, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato ferito con un coltello.
Accoltellato a Napoli il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoIl figlio della tiktoker Rita De Crescenzo è stato accoltellato durante un pomeriggio nel cuore di Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Accoltellato a Napoli il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo; Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo; Accoltellato il figlio di Rita de Crescenzo a Napoli: Kekko ferito alla gamba; Napoli, accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: colpito alla gamba.
Napoli: accoltellato il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoIl ragazzo, che ha 18 anni, non corre percolo di vita: ha raggiunto l’ospedale da solo e per farsi curare una ferita alla gamba. Ancora da definire i contorni dell’aggressione sfociata nel ferimento ... rete8.it
Pomeriggio di sangue in centro, accoltellato il figlio di Rita De CrescenzoNAPOLI. Violenza senza fine tra i vicoli del centro storico. È un agguato dai contorni ancora assai incerti, quello che ha avuto protagonista, nel ruolo di vittima, il diciottenne Francesco Bianco, fi ... ilroma.net
Accoltellato a #Napoli il figlio di Rita De Crescenzo. Francesco detto Checco, 18 anni, ha raggiunto da solo il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per farsi medicare. Ignoto il contesto in cui è maturata l’aggressione. Indaga la Polizia di Stato facebook
Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo a Napoli, il ragazzo in ospedale: non è grave x.com