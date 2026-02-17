Accoltellato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo la lite che nessuno ha visto | Neanche lui sapeva perché è stato ferito

Da open.online 17 feb 2026

Francesco Bianco, 18 anni e figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato accoltellato ieri pomeriggio a Napoli, nella zona di Montesanto, durante una lite improvvisa. La causa dell’aggressione resta sconosciuta, e nemmeno il giovane sa spiegare perché sia stato ferito. La sparatoria si è verificata in strada, senza testimoni diretti e senza che nessuno si aspettasse una scena così violenta.

Francesco Bianco, 18 anni, figlio minore della tiktoker Rita De Crescenzo, è stato colpito con un’arma da taglio alla gamba ieri pomeriggio nella zona di Montesanto, a Napoli. Il ragazzo, soprannominato «Checco», è arrivato intorno alle 15 al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini accompagnato da un amico, ed è stato medicato senza necessità di punti di sutura. Poco dopo è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa. Il giovane è incensurato e, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe rimasto coinvolto involontariamente in un litigio scoppiato nella zona. I testimoni e le ipotesi escluse di rapina e agguato.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

