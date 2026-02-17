Accoltellato il figlio di Rita De Crescenzo

Il diciottenne, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, si è presentato da solo al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli nel pomeriggio, alle 15.10, con una ferita sanguinante alla gamba. La causa dell’aggressione sembra essere una lite avvenuta poco prima tra lui e un’altra persona, che ha portato all’accoltellamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

