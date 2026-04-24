Caso Petrolini la Corte d' assise si ritira per la sentenza L' avvocato | Nelle ricerche non c’è nulla che parli di una preordinazione

Nella mattina di venerdì 24 aprile si è tenuta un'udienza presso la Corte d'Assise di Parma relativa al caso Petrolini. Durante l'udienza, l'avvocato ha affermato che nelle ricerche condotte non ci sono elementi che indicano una premeditazione. La Corte si è successivamente ritirata per l'elaborazione della sentenza. A questo punto, non sono state rilasciate ulteriori indiscrezioni sui tempi di definizione del processo.

Caso Petrolini. Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è svolta una nuova udienza presso la Corte d'Assise di Parma. Al termine delle repliche dell'avvocato di parte civile Pierfrancesco Guido e del difensore della ragazza Nicola Tria la corte si è ritirata in Camera di Consiglio per la sentenza.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caso Petrolini, la Corte d'assise si ritira in Camera di consiglio per la sentenza Genitori uccisi per 12mila euro (che non c’erano): la Corte si ritira, atteso il verdetto per Luca RicciPesaro, 25 marzo 2026 – Uccisi per 12mila euro che non c’erano: la Corte si è ritirata per la sentenza e c’è attesa per la sentenza su Luca Ricci. Una raccolta di contenuti Si parla di: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela. Neonati sepolti, processo per Chiara Petrolini: la Corte in camera di consiglioÈ attesa per oggi la sentenza nel processo a carico di Chiara Petrolini, la ragazza accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri. Stamattina, al ... tg24.sky.it Neonati sepolti, la Corte dispone la perizia psichiatrica per Chiara PetroliniLa giovane donna, è arrivata stamane in tribunale a Parma. Nel 2023 e 2024 partorì due bambini e li mise sotto terra nel giardino di casa ... lastampa.it