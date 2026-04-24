Caso Petrolini la Corte d' assise si ritira in Camera di consiglio per la sentenza

Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è tenuta un'udienza presso la Corte d'Assise di Parma, dedicata al caso Petrolini. La corte si è successivamente ritirata in camera di consiglio per deliberare sulla sentenza. La sessione si è svolta senza interventi pubblici e al momento non sono state rese note le decisioni prese. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso.

Caso Petrolini. Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è svolta una nuova udienza presso la Corte d'Assise di Parma. Al termine delle repliche dell'avvocato di parte civile Pierfrancesco Guido e del difensore della ragazza Nicola Tria la corte si è ritirata in Camera di Consiglio per la sentenza.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Oggi la quarta sentenza per la tragedia di Rigopiano, la Corte d'Appello bis è in camera di consiglioÈ attesa per oggi, mercoledì 11 febbraio, a Perugia la sentenza del processo d'appello bis per il disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, come... Camera di Commercio Irpinia Sannio, dopo la sentenza della Consulta si apre il casoTempo di lettura: 3 minutiUnimpresa Irpinia Sannio ha depositato una formale richiesta di accesso agli atti presso la Camera di Commercio Irpinia... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela. Neonati sepolti, la Corte dispone la perizia psichiatrica per Chiara PetroliniLa giovane donna, è arrivata stamane in tribunale a Parma. Nel 2023 e 2024 partorì due bambini e li mise sotto terra nel giardino di casa ... lastampa.it Caso Petrolini: la Cassazione conferma i domiciliari per la ragazzaLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato difensore di Chiara Petrolini, Nicola Tria, annullando con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna che disponeva ... it.blastingnews.com