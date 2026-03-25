Genitori uccisi per 12mila euro che non c’erano | la Corte si ritira atteso il verdetto per Luca Ricci

La Corte ha deciso di sospendere la lettura della sentenza riguardante il caso di due genitori assassinati, avvenuto a Pesaro. La vicenda riguarda un episodio in cui le vittime sono state uccise per una somma di 12mila euro, che poi si è rivelata inesistente. Si attende ora la decisione finale sulla posizione di Luca Ricci, coinvolto nel procedimento.

Pesaro, 25 marzo 2026 – Uccisi per 12mila euro che non c’erano: la Corte si è ritirata per la sentenza e c’è attesa per la sentenza su Luca Ricci. Oggi è infatti il giorno delle controrepliche nell’aula della Corte d’Assise di Pesaro. Intorno alle 10 i giudici si sono chiusi in camera di consiglio e ora si attende il verdetto su Luca Ricci, 50 anni, imputato per il duplice omicidio dei genitori. Sul tavolo la richiesta dell’ ergastolo con sei mesi di isolamento diurno. Prima la parola è andata alla pm Maria Letizia Fucci, che ha ribadito la linea dell’accusa: un delitto aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi, oltre al vincolo di parentela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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